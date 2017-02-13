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Общество

«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир

Центр недвижимости «Авентин – Псков» подготовил новую подборку самых предложений о продаже недвижимости:

- Однокомнатная квартира в Пскове на Завеличье: по адресу:  улица Народная, 15 - http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/5178/. В квартире высокие потолки, кухня 11 квадратных метров. Квартира в хорошем состоянии.

- Двухкомнатная квартира на Завеличье в кирпичном доме по адресу: улица Красноармейская, 13 http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/5177/. Квартира улучшенной планировки, окна выходят на две стороны, раздельный санузел, большая прихожая, гардеробная с подсветкой. В квартире сделан евроремонт.

- Дом 120 квадратных метров на участке 15 соток в Палкинском районе http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/5174/. На участке построена баня и беседка. Асфальтовый подъезд  до самого дома.

- Комната 24 квадратных метра в центре Пскова по адресу: улица Советская, 62 http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/rooms/5176/. Комната с балконом. Кухонная и гостиная зона разделены

Также есть несколько выходных предложений в новостройках:

- Двухкомнатные квартиры на Запсковье по адресам: улица Ипподромная, 150-а  http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/5368/ и улица Ипподромная, 154-а -http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/5369/

Дома уже сданы, кирпичные. Квартиры с двумя балконами - из спальни и кухни. В гостиной – два окна.

- Трехкомнатная квартира по адресу: улица Ипподромная, 150-а - http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/5371/. Квартира почти 72 квадратных метра, двойная лоджия, большая кузня- 11,85 квадратных метра. Окна выходят на разные стороны.

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