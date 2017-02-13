0
11:40
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
19:42
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:01
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак
10:51
Знаменитый хоккеист Фетисов выйдет на псковский лёд
02:38
Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров в Острове на призы губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
Еще новости
Спорт

Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир

«Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир, мы ещё подарим болельщикам праздник спорта», - заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с выездного заседания комитета, которое проходит 13 февраля на базе «Юность».

«Упрекнуть нас, что мы что-то не делаем - сложно. Будем надеяться, что волна напряжения пройдет. А мы будем заниматься своим делом - развитием страны, никого не будем клеймить, обижать», - отметил Михаил Дегтярёв.  

Напомним, в этом году на базе «Юность» должен был состояться этап  Чемпионата мира среди молодёжи и юниоров. Однако, после того, как исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух российских биатлонистов от соревнований в связи с дисциплинарными расследованиями МОК, Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения Чемпионата в Острове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
13 февраля 2017
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак
12 февраля 2017
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак 2
Знаменитый хоккеист Фетисов выйдет на псковский лёд
12 февраля 2017
Знаменитый хоккеист Фетисов выйдет на псковский лёд
Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров в Острове на призы губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров в Острове на призы губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 9
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону

Идет загрузка...