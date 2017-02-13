Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир

11:40, 13 февраля 2017, ПАИ

«Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир, мы ещё подарим болельщикам праздник спорта», - заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с выездного заседания комитета, которое проходит 13 февраля на базе «Юность».

«Упрекнуть нас, что мы что-то не делаем - сложно. Будем надеяться, что волна напряжения пройдет. А мы будем заниматься своим делом - развитием страны, никого не будем клеймить, обижать», - отметил Михаил Дегтярёв.

Напомним, в этом году на базе «Юность» должен был состояться этап Чемпионата мира среди молодёжи и юниоров. Однако, после того, как исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух российских биатлонистов от соревнований в связи с дисциплинарными расследованиями МОК, Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения Чемпионата в Острове.