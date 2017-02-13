0
11:41
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
10:18
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
15:21
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
14:05
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12:20
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Еще новости
Общество

Полиция Пскова разыскивает пропавшего уроженца областного центра

 Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Сергея Михайловича Зарайского1954 года рождения, уроженца областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пропавший зарегистрирован  в Пскове в доме по улице Звездной. 22 декабря  2016 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид  60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду. Особые приметы: отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.

На момент исчезновения был одет в желтое пальто и черную вязаную шапку.

Полиция просит всех, кому  что-либо известно о местонахождении  Сергея Зарайского, обращаться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или  02 .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
13 февраля 2017
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
13 февраля 2017
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО) 1
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12 февраля 2017
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах 3
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
12 февраля 2017
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 9

Идет загрузка...