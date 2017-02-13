Полиция Пскова разыскивает пропавшего уроженца областного центра

11:35, 13 февраля 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Сергея Михайловича Зарайского1954 года рождения, уроженца областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пропавший зарегистрирован в Пскове в доме по улице Звездной. 22 декабря 2016 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

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Приметы: на вид 60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду. Особые приметы: отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.

На момент исчезновения был одет в желтое пальто и черную вязаную шапку.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Зарайского, обращаться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02 .