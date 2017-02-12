Выставки псковского художника Александра Бушуева пройдут в Нойсе и Неймегене

12:04, 13 февраля 2017, ПАИ

Культурный обмен с псковским художником Александром Бушуевым, представителем творческого объединения «Митьки», и городом-побратим Нойсом (Германия) обсудили на встрече начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина и второй председатель общества дружбы «Нойс-Псков» Харальд Бешотен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, речь шла о возможности в этом году организовать в Нойсе авторскую выставку. «Мы заинтересованы в развитии культурного обмена, это некоммерческая деятельность, это желание поделиться творчеством. Мы готовы проработать вопрос с залами и привлечь публику», - сказал Харальд Бешотен.

Со своей стороны Александр Бушуев предложил не только выставить работы, но и провести мастер-классы: «В прошлом году у меня был удачный опыт в Берлине при школе Посольства, мне очень нравится делать мастер-классы. Моя концепция строится на том, что я не учился профессионально живописи, и я хочу показать, как я ее для себя открыл».

Кроме того, в связи с географической близостью Неймегена (Нидерланды) и 30-летием связей с Псковом появилась идея, чтобы выставка Александра Бушуева посетила и этот город. Отдел зарубежных связей окажет помощь в координации события.