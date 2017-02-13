Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе

13:58, 13 февраля 2017, ПАИ

На следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют четыре выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

«На следующей неделе будет всего три рабочих дня - с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля, включительно. При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час», - заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего четыре дня», - рассказал собеседник агентства.

Что касается празднования Международного женского дня, 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час», - сказал Иван Шкловец.