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Спорт

Псковский спортсмен выиграл Кубок мира по кудо

Псковский спортсмен выиграл Кубок мира по кудо, который проходил 11-12 февраля в городе Мумбаи (Индия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

В региональном отделении Федерации кудо России рассказали, что Кубок мира по кудо проходит раз в четыре года. Впервые в турнире такого уровня участвовал спортсмен из Пскова Марат Алиасхабов. Все отборочные бои пскович закончил досрочно и в финале встретился со спортсменом из Японии.

«Поединок получился упорным. В начале боя Марат Алиасхабов получил травму кисти, сломав руку. Но, несмотря на боль и приемы от японского спортсмена, который наносил запрещенные удары и постоянно делал технические паузы, Марат уверенно победил в дополнительное время, завоевав Кубок Мира. Псковский чемпион превзошел соперника как в ударной, так и в борцовской технике», - отметили в федерации.

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