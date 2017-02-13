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Общество

Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля

15 февраля в Пскове, по традиции, пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 15:00 у Мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века (сквер у Дома офицеров) отслужат заупокойную литию, к подножию памятника будут возложены гирлянды славы и цветы.

В митинге примут участие войны-интернационалисты, военнослужащие 76 дивизии ВДВ, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся, представители муниципальной и региональной власти.

Позже, в 16.00, в зале Дома офицеров состоится тематическая концертная программа с участием ансамбля «Голубые молнии» и собрание ветеранов-афганцев.

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами Афганистана и ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов с другой начался для СССР 25 декабря 1979 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В Афганской войне приняли участие почти 2 тысячи псковичей, в Пскове и Псковском районе зарегистрировано 1011 участников боевых действий.

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