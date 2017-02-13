Дмитрий Шахов проинспектировал открывшийся после капремонта локнянский изолятор

15:19, 13 февраля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав граждан в изоляторе временного содержания отдела полиции по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический», который открылся после реконструкции и капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил омбудсмен.

Во время поездки Дмитрия Шахова сопровождал заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Псковской области подполковник полиции Антон Перук.

Начальник межрайонного отдела МВД России «Новосокольнический» подполковник полиции Игорь Ершов вместе с руководителем ИВС в посёлке Локня капитаном полиции Романом Трофимовым показали проверяющим отремонтированные помещения, готовые к приему граждан, которые совершили административные и уголовные правонарушения.

Изолятор рассчитан на прием 7 граждан, которые могут быть размещены в трех современных помещениях, оборудованных по последним требованиям закона и международных правовых актов. Для них организуется медико-санитарное обеспечение. В ИВС есть комната для работы следователей и адвокатов, место для отправления религиозных обрядов, прогулочный дворик, библиотека, современная душевая с горячей и холодной водой, а также комната для свидания с родственниками.

Дмитрий Шахов отметил, что в Псковской области постепенно исчезают места принудительного содержания граждан, требования к которым уже давно не соответствуют ни международным, ни российским стандартам. «ИВС в поселке Локня - это один из таких современных изоляторов, где условия содержания соответствуют международным стандартам. Содержащиеся здесь граждане, обеспечиваются новыми постельными принадлежностями и настольными играми (шашками и шахматами), ежедневными газетами, трехразовым питанием, которое готовит кафе Локнянского райпо, санитарные помещения имеют горячее и холодное водоснабжение, свет в камерах соответствует требованиям СанПина», - сказал он. Одним из самых важных критериев, по мнению омбудсмена, является то, что в ИВС имеются все законодательные и нормативные документы, определяющие их права и обязанности, а также права и обязанности сотрудников полиции, несущих здесь службу. Граждане сами могут проконтролировать, насколько условия их содержания соответствуют закону, а в случае нарушений - проинформировать контролирующие и надзорные органы.

Антон Перук рассказал, что в этом изоляторе учтены замечания, которые высказал уполномоченный по правам человека при проверке других аналогичных учреждений. Современная телекоммуникационная система, которая смонтирована в ИВС, дополнительно позволяет обеспечивать права и безопасность лиц, находящихся здесь, добавил он.

Завершая инспектирование ИВС, Дмитрий Шахов сказал, что Европейская конвенция по правам человека и действующее федеральное законодательство, исходят из того, что даже для лиц, допустивших нарушение закона, подвергшихся уголовному или административному наказанию с изоляцией от общества, должны быть обеспечены минимальные стандарты, которые исключают пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. «ИВС в посёлке Локня соответствует таким требования», - резюмировал он и попросил сотрудников изолятора поддерживать нормальное состояние всех помещений как можно дольше.