Псковская область получит приоритетное финансирование по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма

12:27, 13 февраля 2017, ПАИ

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 годы) планируется осуществить приоритетное финансирование Псковской области в связи с предстоящими в 2019 году Международными Ганзейскими днями. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв на выездном заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, которое проходит в Острове 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Королёва, сейчас в программе участвуют 34 региона, по итогам 2016 года введены в эксплуатацию 7 туристско-рекреационных кластеров, построены более 500 объектов туристической инфраструктуры. Финансирование программы на 2017-2018 годы составит 26,6 млрд рублей.

Николай Королёв отметил, что наблюдается рост туристического потока, в дальнейшем также ожидается динамика. Он добавил, что в министерствах культуры и туризма созданы рабочие группы по продлению программы с 2019 по 2025 годы.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал, что вопрос находится на контроле у вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, создана межведомственная рабочая группа с участием представителей министерств. «Наша задача - выполнить поручение президента и представить критерии целесообразности продления программы», - заметил Михаил Дегтярёв.