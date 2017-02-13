В Госдуме предлагают подумать над упрощением въезда жителей приграничных территорий в Псковскую область

12:37, 13 февраля 2017, ПАИ

Подумать над упрощением въезда жителей приграничных территорий в Псковскую область предложил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, эту инициативу он озвучил в ходе обсуждения вопроса по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 годы) на выездном заседании комитета, которое проходит 13 февраля на базе «Юность» в Островском районе.

«Мы готовы вам помогать в том, чтобы решать этот вопрос. Думаю, из Европы может появиться достаточно количество платежеспособных туристов», - сказал Сергей Кривоносов.

По его мнению, также стоит обсуждать создание чартерных перевозок граждан со всей страны в Псков. «Есть и возможности для развития водного туризма - для этого есть все условия, надо только подумать, как это сделать», - добавил зампредседателя комитета Госдумы.