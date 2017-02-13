960 рабочих мест в сфере туризма созданы в Псковской области благодаря федеральной программе

13:42, 13 февраля 2017, ПАИ

Благодаря федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011-2018 годы в Псковской области созданы 960 рабочих мест в сфере туризма, а кроме того, удалось повысить инвестиционную активность. Об этом завила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова в рамках выездного заседания комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 13 февраля на спортивно-оздоровительной базе «Юность» в Островском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Инвесторы в нас поверили. Запущенный «маховик» не остановится и после окончания действия федеральной программы в 2018 году», - заверила Юлия Белобородова.

Она отметила, что «основополагающий столп» для Псковской области на сегодняшний день - культурно-познавательный туризм. «Интересы туристов разнообразны, поэтому развивается экологический, сельский, религиозный туризм», - сообщила она и напомнила, что на территории региона действуют 10 монастырей.

«Принята стратегия развития региона, где туризм является приоритетным направлением. Мы принимаем участие в крупных федеральных проектах - «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы». Механизмы таких проектов способствуют привлечению туристов в регион. В прошлом году мы оценили «портрет туристов» и поняли что в основном - это семьи с детьми, чаще всего - индивидуальные туристы (более 60%), поэтому мы обратили внимание на развитие детского туризма - проект «Моя Россия» - «Псков. Духовные истоки», - добавила она.

Юлия Белобородова напомнила, что Псковская область – одной из первых приняла участие в федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма с Туристско-рекреационным кластером «Псковский». «Оценив потенциал Пскова, мы поняли, что необходимо развитие городской среды. Ранее были в основном туристические маршруты на автобусах, мы же хотели вытащить туриста из транспорта и создать маршруты для пешеходов», - подчеркнула она. По словам докладчицы, турист, который путешествует по городу пешком, тратит на 60% средств больше. В этой связи, заметила она, речь шла о появлении новых гостиниц, новых точек питания.

С 2011 года объем стоимости проекта «Рекреационно-туристический кластер «Псковский» превысил 7 млрд рублей, из которых 4 млн рублей – внебюджетные средства, и в 2018 году эту цифру планируется увеличить до 5 млн рублей. За это время в эксплуатацию были введены 10 объектов обеспечивающей инфраструктуры, прежде всего - это общественные пространства: набережные рек Пскова и Великая, новые смотровые площадки, пешеходная улица, отреставрированный театр драмы.

Юлия Белобородова подчеркнула, что инвесторы, которые приняли участие в реализации кластера, в основном, местные.

Она также обозначила основные проблемные вопросы, среди которых продление федеральной целевой программы, поскольку это необходимо для развития регионов, для привлечения инвестиций.

Ещё одна проблема – снижение детского туризма. В этой связи первый зампредседателя областного комитета по культуре предложила ввести специальное лицензирование транспортных средств для перевозки детей, для контроля технического состояния транспорта, который перевозит детей. Напомним, что в ближайшее время вступят в силу нормы федерального законодательства, запрещающие использовать для этого автобусы старше 10 лет. Юлия Белобородова обратилась за помощью в комитету Госдумы в решении этого вопроса.