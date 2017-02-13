За прошедшие выходные в Псковской области произошли 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек

14:38, 13 февраля 2017, ПАИ

11 и 12 февраля на территории Псковской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в субботу в 1:50 в Опочецком районе на 394-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель возле поворота на деревню Матюшкино 21-летний водитель ВАЗ-217230 при движении уснул, потерял управление и совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель ВАЗа получил незначительные травмы.

В 6:35 в Опочецком районе на 21-ом километре автодороги Опочка – Себеж 41-летняя женщина на автомобиле «Ситроен» при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген Джетта». В аварии пострадали 35-летний водитель «Фольксвагена», его 38-летний и 39-летняя пассажиры, а также виновница ДТП.

В 17:00 в Пскове на 284-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель 33-летний водитель «Киа Сид» при обгоне с нарушением горизонтальной разметки столкнулся с МАНом, в результате чего получил незначительные травмы.

В 18:59 в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького 19-летняя девушка на ВАЗ-2110 при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир «десятки», госпитализация не потребовалась.

В воскресенье в 7:30 в Плюсском районе на 185-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 25-летний водитель ВАЗ-2109 в условиях тумана в тёмное время суток оставил автомобиль на проезжей части дороги, так как закончилось топливо. Габаритных или включенных аварийных огней не было, знак аварийной остановки автомобилист не выставил. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. Такие действия мужчины привели к тому, что 25-летний водитель автомобиля «Вольво», избегая наезда на стоящее сзади транспортное средство, в результате объезда совершил касательное столкновение с оставленной на дороге «девяткой» и «Ниссаном». В ДТП пострадал водитель ВАЗ-2109.