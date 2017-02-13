В Псковской области планируют создать полную карту туристических объектов и памятных мест

12:56, 13 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области планируют создать полную карту туристических объектов и памятных мест, а также разработать понятную логистику для поездок к ним. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский на выездном заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, которое проходит на спортивной базе «Юность» в Островском районе 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это позволит задержать туристов в регионе на несколько дней, сделать так, чтобы люди возвращались сюда. Так как за неделю посетить всё невозможно», - считает депутат.