0
13:58
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
11:41
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
10:18
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
15:21
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
14:05
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12:20
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Еще новости
Общество

Депутат Госдумы выступил с инициативой продавать студентам за бесценок нереализованные билеты на поезда

Член комитета  Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 21-летний Василий Власов предложил продавать студентам за бесценок нереализованные билеты на поезда, чтобы вагоны не пустовали. С такой инициативой он выступил за выездном заседании комитета, которое проходит сегодня, 13 февраля, на спортивной базе «Юность» в Островском районе Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарий рассказал, что ехал в поезде «Москва – Псков» и специально прошёл по вагонам, чтобы оценить их наполненность. Оказалось, что порядка 50% мест пустовали. «Студенты - люди небогатые и такое предложение способствовало бы студенческому туризму», - пояснил свою идею Василий Власов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поддержал инициативу и заявил, что регион мог бы стать пилотным для реализации такого проекта. Андрей Турчак также подчеркнул, что готов провести переговоры с ОАО «Российские железные дороги».

Кроме того, Василий Власов предложил ввести бесплатное посещение музеев по студенческому билету. Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова пообещала подумать над этим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
13 февраля 2017
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
13 февраля 2017
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
13 февраля 2017
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО) 1
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12 февраля 2017
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах 3
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
12 февраля 2017
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Идет загрузка...