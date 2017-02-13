Депутат Госдумы выступил с инициативой продавать студентам за бесценок нереализованные билеты на поезда

12:47, 13 февраля 2017, ПАИ

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 21-летний Василий Власов предложил продавать студентам за бесценок нереализованные билеты на поезда, чтобы вагоны не пустовали. С такой инициативой он выступил за выездном заседании комитета, которое проходит сегодня, 13 февраля, на спортивной базе «Юность» в Островском районе Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарий рассказал, что ехал в поезде «Москва – Псков» и специально прошёл по вагонам, чтобы оценить их наполненность. Оказалось, что порядка 50% мест пустовали. «Студенты - люди небогатые и такое предложение способствовало бы студенческому туризму», - пояснил свою идею Василий Власов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поддержал инициативу и заявил, что регион мог бы стать пилотным для реализации такого проекта. Андрей Турчак также подчеркнул, что готов провести переговоры с ОАО «Российские железные дороги».

Кроме того, Василий Власов предложил ввести бесплатное посещение музеев по студенческому билету. Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова пообещала подумать над этим.