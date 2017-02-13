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Общество

«Мазду», катер и два квадроцикла украли жители Санкт-Петербурга в Гдовском районе

Полиция Гдовского района задержала двух жителей Санкт-Петербурга, 51-го и 24-х лет, которые совершили кражу в поселке Ямм Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, группа лиц приехала на автомобилях из Санкт-Петербурга в поселок Ямм Гдовского района. На дачном участке по улице Лесной они вскрыли гараж, принадлежащий их знакомому из города на Неве. В результате, они похитили автомобиль «Мазда», катер, лодочный прицеп, две надувные лодки, лодочные моторы, два квадроцикла, канистры с бензином и прочее имущество. Причиненный материальный ущерб оценивается в  несколько миллионов рублей.

Часть преступники вывезли в Санкт-Петербург, а часть оставили на временное хранение  у жителя Гдовского района. Однако, реализовать краденое злоумышленникам не успели.

После задержания они дали признательные показания. Установлен также и третий фигурант, подозреваемый в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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