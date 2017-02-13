В Санкт-Петербурге наградили псковских мотогонщиков по итогам 2016 года

14:19, 13 февраля 2017, ПАИ

Псковичей отметили на торжественной церемонии награждения гонщиков и любителей мотокросса по итогам 2016 года в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие состоялось 11 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер псковских мотогонщиков Юрий Баулин.

Среди награжденных оказался Олег Каранин, он стал серебряным призером в номинации «Чемпионат СЗФО в классе «250 кубических сантиметров». Также в номинации «Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области в категории «Любители Б» отличился Алексей Алексеев.

Псковские спортсмены получили грамоты, медали и кубки.