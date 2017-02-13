14 февраля в Псковской области ожидается потепление

17:58, 13 февраля 2017, ПАИ

14 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.