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Общество

14 февраля в Псковской области ожидается потепление

14 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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