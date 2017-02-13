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Общество

Иван Штылин рассчитывает, на островской базе «Юность» будут проходить сборы национальных команд

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин рассчитывает, что на спортивной базе «Юность» в Островском районе будут не только готовить региональных спортсменов, но и проводить сборы национальных команд России. Об этом он заявил на выездном заседании комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое проходит 13 февраля в «Юности», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Штылин напомнил, что инфраструктура базы была обновлена к этапу Чемпионата мира по биатлону среди юниоров, который должен был состояться в «Юности» в этом году.

Также он поднял вопрос о реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. «Надеемся на федеральную  поддержку», - сказал председатель областного спорткомитета. Он добавил, что в настоящее время проект реконструкции находится на госэкспертизе и выразил надежду, что он будет поддержан.

Кроме того, Иван Штылин проинформировал участников заседания о сдаче норм ГТО в Псковской области. По его словам, в каждом районе региона работает муниципальный центр тестирования, на сегодняшний день порядка 4 тысяч жителей области уже выполнили нормативы ГТО, причём около 500 из них получили золотые значки. «Псковская область внимательно подошла к вопросу регистрации участников в системе ГТО и популяризации ГТО через СМИ», - подчеркнул председатель спорткомитета.

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