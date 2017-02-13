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Общество

В Пскове посетитель кафе избил администратора

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого посетителя кафе, подозреваемого в причинении телесных повреждений администратору заведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В кафе, расположенном в Пскове в Узком переулке, 23-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, стал приставать к посетителям. На требование администратора покинуть заведение посетитель не отреагировал, и несколько раз ударил его по лицу кулаком.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания. Сотрудники Росгвардии задержали и доставили нарушителя в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

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