В Пскове посетитель кафе избил администратора

14:56, 13 февраля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого посетителя кафе, подозреваемого в причинении телесных повреждений администратору заведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В кафе, расположенном в Пскове в Узком переулке, 23-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, стал приставать к посетителям. На требование администратора покинуть заведение посетитель не отреагировал, и несколько раз ударил его по лицу кулаком.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания. Сотрудники Росгвардии задержали и доставили нарушителя в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.