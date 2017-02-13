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Общество

Рима Баталова: Необходимо более внимательно относиться к паралимпийцам

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова обратила внимание на необходимость особого отношения к паралимпийцам. Об этом она заявил на выездном заседании комитета, которое проходит 13 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Рима Баталова предложила создать в Пскове школу для параспортсменов с тренерским составом и отметила необходимость открытия врачебно-физкультурного диспансера.

На это губернатор Псковской области Андрей Турчак ответил, что воспринимает данные предложения не как вопросы, а как поручения.

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