0
17:11
Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
13:58
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
11:41
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
10:18
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
15:21
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
14:05
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12:20
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Еще новости
Общество

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили свой профессиональный праздник

Сегодня, 13 февраля, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили свой профессиональный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В торжественной обстановке сотрудников центра, который возглавляет который полковник полиции Оксана Ильина, поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и пожелал дальнейших успехов начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Лучшими сотрудниками вручили благодарности.

Напомним, что 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образован 4-й отдел, на который были возложены функции разрешительной работы. Этот день и является днем создания подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года №157 подразделения лицензионно-разрешительной работы преданы в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.

В 2016 году осуществлено 25840 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий, за различные нарушения связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено 1568 граждан, аннулировано 239 лицензий и разрешений на право владения оружием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
13 февраля 2017
Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
13 февраля 2017
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
13 февраля 2017
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
13 февраля 2017
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО) 1
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12 февраля 2017
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах 3
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
12 февраля 2017
В Изборске проходит конкурс на лучшую кормушку для птиц
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону

Идет загрузка...