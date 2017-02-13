Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили свой профессиональный праздник

15:31, 13 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 13 февраля, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили свой профессиональный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В торжественной обстановке сотрудников центра, который возглавляет который полковник полиции Оксана Ильина, поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и пожелал дальнейших успехов начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Лучшими сотрудниками вручили благодарности.

Напомним, что 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образован 4-й отдел, на который были возложены функции разрешительной работы. Этот день и является днем создания подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года №157 подразделения лицензионно-разрешительной работы преданы в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.

В 2016 году осуществлено 25840 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий, за различные нарушения связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено 1568 граждан, аннулировано 239 лицензий и разрешений на право владения оружием.