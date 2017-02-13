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Экономика

В Псковской области задержали порядка 60 тонн польских яблок и груш

На территории Псковской области задержали три автомобиля с польской продукцией, следовавшие из Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, два автомобиля остановили на посту весового контроля Любятово в Псковском районе, один - на трассе «Балтия» в Великолукском районе.

Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на грузы отсутствовали, в связи с чем отправителей продукции и ее получателей установить не представлялось возможным. При досмотре обнаружили, что в одной машине находились порядка 20 тонн свежих яблок, в двух машинах - около 40 тонн груш происхождения Польши, что подтверждалось наличием маркировки на упаковочных коробках и маркировочного знака на поддонах.

В настоящее время данные транспортные средства размещены на складе в Пскове для дальнейшего разбирательства.

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