В Псковской области задержали порядка 60 тонн польских яблок и груш

15:55, 13 февраля 2017, ПАИ

На территории Псковской области задержали три автомобиля с польской продукцией, следовавшие из Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, два автомобиля остановили на посту весового контроля Любятово в Псковском районе, один - на трассе «Балтия» в Великолукском районе.

Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на грузы отсутствовали, в связи с чем отправителей продукции и ее получателей установить не представлялось возможным. При досмотре обнаружили, что в одной машине находились порядка 20 тонн свежих яблок, в двух машинах - около 40 тонн груш происхождения Польши, что подтверждалось наличием маркировки на упаковочных коробках и маркировочного знака на поддонах.

В настоящее время данные транспортные средства размещены на складе в Пскове для дальнейшего разбирательства.