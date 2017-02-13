Четырёхкомнатную квартиру можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества в Пскове

15:58, 13 февраля 2017, ПАИ

Четырёхкомнатную квартиру можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества, которые состоятся 21 февраля в 12:00 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов – четырёхкомнатная квартира площадью 90,1 кв. м, расположенная на втором этаже 9-этажного дома на Рижском проспекте. Начальная цена лота - 3 миллиона 740 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона — 187 тысяч рублей.

В управлении напомнили, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель накладывает арест, а реализацией имущества на торгах занимаются специализированные предприятия.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 4, по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 10:00 до 13:00. Телефон: (8112) 66-85-96.