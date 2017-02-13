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Общество

Росмолодежь приглашает псковичей рассказать о «Героях, живущих рядом»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) приглашает молодых жителей Псковской области принять участие в творческом конкурсе на тему «Герои, живущие рядом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, попробовать свои силы в творческом испытании могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся любых образовательных учреждений, представители предприятий и организаций, а также детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности.

Конкурс пройдет в двух номинациях: мотивационный постер (мотиватор) и видеоролик. Творческие работы должны отражать отношение молодежи к заслугам старшего поколения. Героями работ могут стать земляки, которые являются, по мнению участника, примером для подражания: известные и малоизвестные личности, прославившие свой регион как защитники Отечества или проявившие трудовую доблесть.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются до 1 марта этого года. В мае будут определены по три победителя в каждой номинации, которые получат грамоты и призы.

Конкурс «Герои, живущие рядом» является частью проекта «Эстафета поколений», созданного в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Он призван укрепить связь между поколениями и сформировать у молодых людей традиционные российские ценности, такие как патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим, бережное отношение к истории своей страны и малой Родины.

Положение о проведении конкурса здесь>>

Координатором проекта выступает Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Участники проекта: Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, всероссийские ветеранские организации «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов», «Трудовая доблесть России», а также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Проект реализуется при поддержке Роспатриотцентра.

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