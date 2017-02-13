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Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове

Депутаты Государственной Думы РФ, члены комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и губернатор Псковской области Андрей Турчак 13 февраля приняли участие в церемонии награждения второго соревновательного дня первенства России по биатлону среди юниоров, которое проходит в эти дни на островской базе «Юность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сегодня юноши состязались в спринтерской гонке на 10 км. По итогам заезда первым финишировал Семен Бей из Тюменской области, второе место занял Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим пришел Михаил Усов из Республики Башкортостан.

Награды победителям и призерам вручили депутаты, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова, прославленный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Чепиков, лидер движения «Свое» Александр Козловский, Василий Власов, председатель думского комитета Михаил Дегтярев и Андрей Турчак.

Напомним, с 9 по 15 февраля в Острове на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» проходят Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области. Эти старты являются заключительным отборочным этапом к Чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. На первенство приехали порядка 100 сильнейших спортсменов из 12-ти российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.

Также сегодня в Острове состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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