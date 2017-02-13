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Общество

Нейросеть начала диагностировать рак

Московские специалисты научили нейросеть распознавать рак легких на снимках компьютерного томографа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

«Скормив» алгоритму 6 тысяч реальных снимков с онкологией, исследователи добились 97% точности в диагностике. Через сеть планируют пропускать все снимки, которые делают томографы в городских поликлиниках и больницах, для минимизации врачебных ошибок.

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