Вопросы формирования объективного представления о работе УФСИН обсудили общественники

16:16, 13 февраля 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области состоялось первое в этом году заседание Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие председатель и члены Общественного совета, а также представители Управления.

Поприветствовав собравшихся, с докладом об итогах деятельности Общественного совета в 2016 году выступил председатель Александр Румянцев. Далее предложения о включении в план работы на предстоящий период озвучили члены Совета. В 2017 году представители общественности запланировали проведение мероприятий различной направленности с привлечением общественных и государственных организаций как для осужденных и подследственных, так и для сотрудников УФСИН по региону.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможности включения в состав совета новых членов из представителей различных организаций и объединений.

Также в ходе заседания его участники обсудили работу информационной секции при Общественном совете по взаимодействию со средствами массовой информации Псковской области по вопросам формирования объективного представления о деятельности УФСИН.

В завершение встречи заместитель начальника УФСИН Виктор Леонов от лица руководства ведомства поблагодарил представителей общественности за проделанную работу и вручил благодарности и памятные подарки самым активным участникам.