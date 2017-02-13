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Спорт

Около 2 тысяч участников «Лыжни России» вышли на трассу в Великолукском районе

1 тыс. 860 участников гонки «Лыжня России» вышли на трассу в Сенчитском бору (Великолукский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту.

Фото Александра Воробьева

Самым опытным спортсменом в итоге был назван 71-летний великолучанин Иван Захаров, а самым юным – пятилетний Макар Борисов из Себежа.
Все участники гонки получили сувенирные лыжные шапочки, номера и значки, а победители – еще и награды.

Фото Александра Воробьева

На дистанции 10 километров первое место среди мужчин занял пскович Георгий Капаев, среди женщин отличилась представительница Острова Светлана Рябкина.

Фото Александра Воробьева

На дистанции в 5 километров у юношей победил невельчанин Никита Шатов, у девушек лучше оказалась великолучанка Наталья Ильина.

Фото Александра Воробьева

На дистанции в 2 километра среди мальчиков лидировал представитель Великолукского района Илья Варганов, а среди девочек первое место заняла великолучанка Маргарита Белова.

Фото Александра Воробьева

Победителем VIP-дистанции в 2017 метров стал Антон Кириллов из Дедович.

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