Около 2 тысяч участников «Лыжни России» вышли на трассу в Великолукском районе

15:23, 13 февраля 2017, ПАИ

1 тыс. 860 участников гонки «Лыжня России» вышли на трассу в Сенчитском бору (Великолукский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту.

Самым опытным спортсменом в итоге был назван 71-летний великолучанин Иван Захаров, а самым юным – пятилетний Макар Борисов из Себежа.

Все участники гонки получили сувенирные лыжные шапочки, номера и значки, а победители – еще и награды.

На дистанции 10 километров первое место среди мужчин занял пскович Георгий Капаев, среди женщин отличилась представительница Острова Светлана Рябкина.

На дистанции в 5 километров у юношей победил невельчанин Никита Шатов, у девушек лучше оказалась великолучанка Наталья Ильина.

На дистанции в 2 километра среди мальчиков лидировал представитель Великолукского района Илья Варганов, а среди девочек первое место заняла великолучанка Маргарита Белова.

Победителем VIP-дистанции в 2017 метров стал Антон Кириллов из Дедович.