Более 150 самбистов из России и Белоруссии собрало первенство Великих Лук

16:20, 13 февраля 2017, ПАИ

11-12 февраля прошло первенство города Великие Луки по самбо. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, в нем приняли участие 154 спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Пскова, Великих Лук, Себежа и Белоруссии.

В результате великолучане заняли 11 первых и вторых мест. Кроме того, в их копилке — 7 бронзовых медалей.

На первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, который проходил в Пскове с 7 по 12 февраля, великолукские борцы Павел Дорофеев и Асият Гафарова заняли третьи места.