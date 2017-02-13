Минсельхоз предрекает дефицит качественной пшеницы

17:49, 13 февраля 2017, ПАИ

Минсельхоз считает, что Россия не столкнется с дефицитом качественной пшеницы. Об этом в ходе совещания «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ» сообщил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик, пишет ТАСС.

«По нашим оценкам, переходящие запасы продовольственной пшеницы на конец сезона - это порядка 16 млн тонн. Безусловно, большая часть будет зерно 4 класса, и когда мы раскладываем из статистики, в принципе, ее по стране должно хватить», - сказал он.

О возможной нехватке зерна для производства муки также говорится в документе, подготовленном Советом Федерации к заседанию: «Несмотря на рекордный урожай пшеницы (73,3 млн тонн в весе после доработки), специфика текущего сельхозсезона такова, что высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3 класса, являющейся одной из важнейших культур для производства массовых сортов хлеба в России».

Отмечается также, что если пять лет назад 50% урожая составляла пшеница 3 класса, то в этом году - всего 24,5%, причем ее значимая часть уходит на экспорт. При этом доля пшеницы 4 класса наоборот увеличилась, в это является показателем того, что в стране отсутствуют механизмы стимулирования аграриев выращивать высококачественное зерно, сказано в документе Совфеда.

Как отметил Владимир Волик, «по отдельным регионам, действительно, есть перекосы». «Большая часть качественной пшеницы - в Сибири. Тот дефицит, который потенциально может быть, я бы не сказал, что он в явном виде существует, потому что регионы нам все-таки это не подтверждают», - сказал он.

Вместе с тем, с точки зрения платежеспособного спроса и с точки зрения покрытия этого потенциального дефицита, внутренние перевозки по стране очень сильно ограничены, добавил Волик.