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Великолучанка победила на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия

Великолучанка Анна Веселова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые завершились в Ижевске 11 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, спортсменка показала лучший результат в олимпийском упражнении «малокалиберный стандартный пистолет, дистанция 25 метров».

Кроме того, команда великолучан, в которую вошли Роман Кузнецов, Иван Виноградов и Сергей Кузнецов, приняла участие в Чемпионате России по стрельбе из лука, который проводился с 4 по 8 февраля в Орле. В итоге она заняла третье место в стрельбе из блочного лука.

Также 12 февраля состоялось открытое первенство ДЮСШОР № 5 города Смоленска по настольному теннису, где великолукский спортсмен Дмитрий Виноградов завоевал «золото».

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