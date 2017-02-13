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Общество

Псковская областная библиотека проводит конкурс иллюстраций по произведениям Вениамина Каверина

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает принять участие в конкурсе на собственную иллюстрацию к любому из произведений писателя-земляка Вениамина Каверина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Конкурсные работы нужно принести в библиотеку до 16 апреля, по адресу Сиреневый бульвар, дом 3.

Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике. Принимаются работы любого формата. Предпочтительный размер рисунка - А3. На обороте рисунка необходимо указать название образовательного учреждения, класс/ группа, фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон.

Победители конкурса получат дипломы и призы, а все участники - благодарственные письма. Также, по итогам конкурса в библиотеке будет организована художественная выставка.

Фотографии всех работ будут размещены в альбоме группы ВКонтакте «Два капитана: роман, музей, библиотека» https://vk.com/dva_kapitana_pskov

Справки по телефону: 8 (8112) 68-20-19.

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