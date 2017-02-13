Пожарные провели учение в Идрицком доме культуры

16:43, 13 февраля 2017, ПАИ

В здании Идрицкого дома культуры прошло пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По замыслу учений, из-за неисправности электрического осветительного прибора произошло возгорание на втором этаже в подсобном помещении библиотеки. Заведующая учреждением сообщила о пожаре в дежурную часть ПСЧ-32 посёлка Идрица, оповестила персонал, который принял меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

Диспетчер ПСЧ-32, получив сообщение о пожаре, выслал на место необходимые силы и средства, вызвал Скорую помощь и другие аварийные и оперативные службы.

К месту условного пожара через четыре минуты прибыл дежурный караул части. На момент прибытия огнеборцев из дверей подсобного помещения библиотеки со стороны двора на втором этаже условно шел дым, администрация объекта встретила пожарные подразделения и сообщила, что люди эвакуированы.

На тушение пожара был подан один ствол «Б» со стороны козырька первого этажа и один ствол на защиту читального зала. Специалисты установили автоцистерну на пожарный гидрант, проложили и заполнили водой магистральную линию, подали на тушение и защиту расчётное количество стволов.

Через 11 минут с момента возгорания условный пожар был локализован, а через 30 минут – ликвидирован. По итогам учения сделан вывод, что цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.