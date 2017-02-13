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Общество

Главный приз World Press Photo получила фотография убийцы российского посла в Турции

Победителем конкурса World Press Photo 2017 стал корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Бурхан Озбилиджи, запечатлевший убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости.

Председатель жюри Стюарт Франклин назвал снимок «невероятно жесткой новостной фотографией».

Некоммерческая организация World Press Photo существует с 1955 года под покровительством принца Нидерландов. World Press Photo ежегодно проводит в Амстердаме одноименный конкурс, ставший самым масштабным и престижным среди фотожурналистов всего мира. Его цель —  привлечь внимание общественности к фотожурналистике.

Напомним, Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу - полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа - уничтожили турецкие силы безопасности. Российский МИД назвал произошедшее терактом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

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