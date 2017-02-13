Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов

17:02, 13 февраля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 23-е место в январском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

При этом среди коллег из регионов Северо-Западного федерального округа Александр Котов занимает второе место. На первом – лидер общероссийского рейтинга, глава законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В ТОП-5 общероссийского рейтинга также вошли Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан), Владимир Константинов (Крым) и Игорь Брынцалов (Московская область).

На последнем, 85-м месте, оказался глава заксобрания Марий Эл Юрий Минаков.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 38 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.