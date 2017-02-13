Конкурс на лучшие масленичные блины проведут в Пскове

16:47, 13 февраля 2017, ПАИ

Молодежный центр города Пскова 22 февраля в 15:30 проведет конкурс на лучшие масленичные блины. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, мероприятие пройдет в рамках «масленичных вечерок» в стиле «Контрольная закупка». Судьями выступят дети из Псковского детского дома и детского социального клуба «Мечта».

Принять участие в приготовлении блинов приглашают всех желающих. Добавки к блинам могут быть разными – на усмотрение участника. Также нужно будет самостоятельно украсить свой стол и презентовать блюдо.

Праздник состоится в Молодежном центре (М. Горького, 15). Справки по телефону: +7 (911)-351-15-01.