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Экономика

92% средств на формирование современной городской среды в Псковской области предоставят из федерального бюджета

Уровень федерального софинансирования расходных обязательств Псковской области по формированию современной городской среды составит 92%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документом утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных и муниципальных программ,  направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий.

Правилами устанавливаются порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий, а также порядок контроля их использования.

Эффективность использования субсидий будет оцениваться путём сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам года.

В федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены 20 млрд рублей.

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