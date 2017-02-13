Красный Крест приглашает псковичей отметить Масленицу

17:22, 13 февраля 2017, ПАИ

21 февраля с 15:00 до 19:00 в ТК «ПИК 60» псковское региональное отделение Красного Креста проведёт благотворительную акцию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, в ходе программы акции для гостей и посетителей ТК «ПИК-60» выступит юношеский танцевальный коллектив «Мозаика», который исполнит русские народные танцы. Бабушки-волонтеры Красного Креста примут участие в «Фестивале блинов», а посетители ТК «ПИК-60» смогут принять участие в благотворительной распродаже праздничных масленичных угощений.

Детям и всем желающим представится возможность поучаствовать в конкурсе рисунков на тему весны, в веселых масленичных конкурсах и викторинах, а также сфотографироваться с героями популярного детского мультфильма «Маша и Медведь».