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Общество

Родители псковских выпускников могут задать вопросы главе Рособрнадзора

Родители псковских выпускников могут принять участие во всероссийской встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергеем Кравцовы по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. Вопросы принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальных сетях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Встреча пройдет 15 февраля в 11:00 в Ситуационно-информационном центре ведомства в Москве. Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора будет вестись online трансляция.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора дадут разъяснения, касающиеся: организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

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