Россияне завоевали восемь медалей в первый день Юношеского олимпийского фестиваля

17:26, 13 февраля 2017, ПАИ

Россияне завоевали восемь медалей в первый день Зимнего юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Турции. Как сообщает ТАСС, всего первый день соревнований были разыграны пять комплектов наград.

Теперь на счету российских спортсменов три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль. Первые места заняли сноубордисты Дмитрий Логинов и Елена Болтаева, горнолыжница Рината Абдулкаюмова. Сноубордисты Степан Наумов и Анастасия Курочкина, а также лыжники Елена Кучева и Андрей Некрасов завоевали серебряные медали. Бронза досталась лыжнице Александре Трофимовой.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России сейчас занимает лидирующую позицию. Второе место делят команды Финляндии и Словении, каждая из которых пока получила две награды, у обеих сборных одна золотая и одна бронзовая медали.

Соревнования завершатся 17 февраля.