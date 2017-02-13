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Россияне завоевали восемь медалей в первый день Юношеского олимпийского фестиваля

Россияне завоевали восемь медалей в первый день Зимнего юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Турции. Как сообщает ТАСС, всего первый день соревнований были разыграны пять комплектов наград.

Теперь на счету российских спортсменов три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль. Первые места заняли сноубордисты Дмитрий Логинов и Елена Болтаева, горнолыжница Рината Абдулкаюмова. Сноубордисты Степан Наумов и Анастасия Курочкина, а также лыжники Елена Кучева и Андрей Некрасов завоевали серебряные медали. Бронза досталась лыжнице Александре Трофимовой.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России сейчас занимает лидирующую позицию. Второе место делят команды Финляндии и Словении, каждая из которых пока получила две награды, у обеих сборных одна золотая и одна бронзовая медали.

Соревнования завершатся 17 февраля.

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