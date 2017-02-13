26 февраля в центре Пскова ограничат движение

17:33, 13 февраля 2017, ПАИ

26 февраля с 7:00 до 19:00 в Пскове на время проведения Масленичных гуляний вводится прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для объезда определены улицы Карла Маркса (движение от вокзала), Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

Остановка автотранспорта на Октябрьской площади и участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской запрещена с 20:00 25 февраля до 8:00 26 февраля.

В связи с этим движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 следуют по улице Леона Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до Вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытова.