Российские мужчины ставят на первое место красоту, женщины - честность

17:36, 13 февраля 2017, ПАИ

Главными женскими достоинствами российские мужчины назвали красоту (27%), ум (17%), искренность (15%) и доброту (13%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В меньшей степени, как показал опрос, мужчины ценят хозяйственность (9%) и порядочность (7%).

В свою очередь опрошенные социологами женщины симпатизируют честным (23%), добрым (20%), надежным (16%) и порядочным (15%) мужчинам. Также они отметили такое качество, как мужественность (12%). Кроме того, по мнению «слабого пола», мужчины должна отличаться трудолюбием, умом (по 11%), быть заботливыми (10%).

«При этом есть «универсальные» ценности, которые значимы для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%)», - рассказали во ВЦИОМе.

Лучшим вариантом для поиска будущего супруга или супруги, по мнению 43% россиян, является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) хотел бы завести отношения в вузе или работе.

По данным опроса, большинство россиян знакомились со своими партнерами именно в дружеской среде (37%) или на работе/учебе (28%).

В число идеальных мест для знакомства также оказались клубы по интересам, курсы, секции (18%), концерты и спектакли (16%). Однако на практике в этих местах пары знакомились существенно реже: лишь 4% на курсах и секциях, 1% - в театрах и филармониях. Еще 9% россиян встретили свою любовь просто на улице.

Добавим, опрос был проведен в феврале среди 1200 респондентов.