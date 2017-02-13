Псковские общественники и полицейские обсудили тему домашнего насилия

17:52, 13 февраля 2017, ПАИ

В Пскове прошел круглый стол с участием общественников и полицейских, посвященный предупреждению проявлений домашнего насилия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инициатором этой встречи выступил Общественный совет при УМВД России по Псковской области. Заседание прошло в региональной общественной организации «Независимый социальный женский центр». В нем приняли участие Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сотрудники правоохранительных органов, представители управления социальной защиты населения, правозащитных организаций, журналисты.

В выступлениях отмечалось, что уровень домашнего насилия не может не вызывать серьезной тревоги. Как свидетельствует анализ, значительная часть всех тяжких преступлений совершается именно дома, и чаще всего издевательствам подвергаются женщины. Участники круглого стола говорили о том, что насилие в семье увеличивает число неблагополучных семей, приводит к разводам, лишению родительских прав, росту детской преступности, суициду, убийству близкого человека, причиняет вред здоровью, а дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, перенимают эту модель поведения и воспроизводят её уже в следующем поколении.

В этой связи обсуждались причины насилия в семье. Отмечалось, что ситуацию в этой сфере зачастую осложняют низкий уровень культуры, алкоголизм, наркомания, бытовая неустроенность, пропаганда жестокости и насилия.

Также обсуждался недавно принятый Государственной Думой закон, который должен защитить жертв домашнего насилия. Однако этот документ вызвал у разных социальных групп неоднозначную реакцию. Его реализация, по убеждению сотрудников полиции, позволит стабилизировать криминогенную обстановку, снизить темпы роста случаев насилия, тем самым, будут созданы условия для повышения реального уровня безопасности жизни детей, женщин и в целом семьи. Следует только правильно применять закон, заметили участники обсуждения.

«Подобные круглые столы способствуют консолидации всех общественных сил, направленных на решение существующей проблемы. А статистика преступлений, связанных с насилием в семье, озвученная правоохранителями, должна заставить задуматься каждого из нас!» – подытожил состоявшийся обмен мнениями омбудсмен Дмитрий Шахов.

В заключение руководитель «Независимого социального женского центра» Наталья Васильева передала для службы участковых уполномоченных полиции подготовленные Центром методические рекомендации по обсуждаемой тематике для использования в практической деятельности.