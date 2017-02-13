Псковский сенатор встретилась с жителями Красногородского и Пушкиногорского районов

17:56, 13 февраля 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в ходе региональной недели встретилась с жителями Красногородского и Пушкиногорского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

Елена Бибибкова отдельно остановилась на социально значимых законопроектах, над которыми работает Совет Федерации. В частности, идет разработка законопроекта о самозанятых гражданах, приняты поправки в закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, касающиеся безопасности детского отдыха.

Сенатор рассказала о проекте национальной стратегии в интересах женщин, которая рассматривается в Правительстве, о главных направлениях принятой в 2016 году стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, разъяснила вопросы пенсионного законодательства и другие.

Разговор коснулся и темы повышения пенсионного возраста. «Проблема повышения пенсионного возраста имеет два аспекта, с одной стороны надо учитывать, что растет продолжительность жизни, большинство пенсионеров продолжает трудовую деятельность. Кроме того, пенсионный возраст в России был установлен в 1932 году и сейчас самый низкий. Но с другой стороны могут возникнуть и отрицательные последствия, - отметила Елена Бибибкова. - к примеру, дефицит рабочих мест для молодежи, многочисленные и долговременные больничные у пожилых людей в силу их возраста и так далее. Поэтому при решении данного вопроса должен быть научно обоснованный и социально оправданный подход».

В ходе личного приема жители Красногородского района обратились к сенатору с проблемой проведения интернета в жилые дома. Три года жители ведут переписку с провайдером и операторами сотовой связи, но им отвечают, что для проведения интернета нет технической возможности. В Пушкинских Горах жители в основном обращались с коммунальными проблемами. Глава поселения «Пушкиногорье» рассказал о сложностях взаимоотношений с энергосберегающей организацией, которая требует от муниципального образования плату за аренду электрических столбов, директор школы просила содействия в ремонте кровли, руководитель комбината коммунальных услуг обратился с просьбой о возможности участия Пушкинских Гор в программе «Чистая вода», поскольку изношенные водопроводные сети и очистные сооружения требуют реконструкции, также необходимо строительство новых скважин. Все вопросы обсуждены с главами районов и приняты к рассмотрению.