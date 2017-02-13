Псковские боксеры завоевали медали на Первенстве и Чемпионате Северо-Запада

18:15, 13 февраля 2017, ПАИ

12 февраля завершились Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, юниорок 1999-2002 годов рождения и Чемпионат СЗФО по боксу среди женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по спорту.

По итогам соревнований «золото» завоевали псковичи Артур Кулаков, Александр Кальницкий, Савелий Юринов, «серебро» - Никита Сергеев, Дмитрий Дмитриев, «бронзу» - Роман Мухитдинов, Никита Шишлов, Павел Дорофеев. Спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Глеба Голика, Вячеслава и Александра Ярулиных, Николая Юринова, Геннадия Цветкова.

Среди девушек и женщин первое место заняли Татьяна Козырева (выполнила норматив кандидата в мастера спорта), Карина Иванова, Александрина Осокина. 2 место получила Виктория Яковлева, третье – Асият Гафарова. Спортсменки тренируются под руководством Алексея Орлова, Вадима Голика, Александра Беха, Романа Веселова, Виктора Зенкова, Анны Кузьминой.

Кроме того, пскович Артур Кулаков был признан лучшим боксёром первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения.