Члены гаражного кооператива в Пскове жалуются на рост налога на землю

17:57, 13 февраля 2017, ПАИ

Председатель гаражного кооператива, жительница округа №11, обратилась за помощью к депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичка пояснила, что с 2017 года более чем в четыре раза увеличилась кадастровая стоимость земельных участков, а вместе с ней пропорционально возросла сумма налога за них под гаражами. «Для жителей многоквартирных домов в городе подвалы гаражей являются единственным местом для хранения продуктов с приусадебных и дачных участков и заготовок на зиму. Учитывая то, что среди владельцев гаражных боксов 70% являются пенсионерами, такая ставка земельного налога для них является непосильной ношей», - заверила она.

Депутат отметил, что четырехкратное увеличение налога - слишком резкий скачок. «Необходимо выяснить, насколько массовой является данная проблема, а именно уточнить, какое количество кооперативов имеет землю в собственности. Именно на них распространяется повышение налогового бремени», - пояснил Григорий Стороненков. Если ситуация имеет массовый характер, депутат выступит с предложением в администрацию муниципалитета пересмотреть ставку налога на землю для гаражных кооперативов.

Кроме того, Григорий Стороненков высказал предположение, что часть членов кооператива могут попадать под налоговую льготу. Он также добавил, что в декабре прошлого года Псковская городская Дума упростила процедуру подтверждения права на льготу по земельному налогу для определенной категории лиц. Теперь неработающие пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также инвалиды I и II группы, инвалидность которым установлена бессрочно единожды подтверждают свое право на налоговую льготу.

Парламентарий также предложил альтернативный путь решения вопроса и в дальнейшем оказать содействие заявителю в подготовке пакета документов для обращения в комиссию при Росреестре по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.