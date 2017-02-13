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Общество

Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается

Вопрос с местом размещения новой школы в Великих Луках остается открытым. Поиск подходящей территории для строительства образовательного учреждения продолжается. В администрации Великих Лук идут консультации со специалистами, общественностью, педагогами. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Кузнецов пояснил, что на сегодняшний день окончательно решен вопрос с аварийным корпусом школы № 6 в Великих Луках. Он будет снесен и вместо него построят новое здание, которое позволит открыть дополнительные места для школьников. Основной корпус школы, который также нуждается в капитальном ремонте, тоже будет приведен в порядок. Сейчас этот вопрос дополнительно администрация региона прорабатывает с Министерством образования и науки РФ, администрацией Великих Лук и инвесткомпаниями, которые могут принять участие в реконструкции объекта, рассказал Александр Кузнецов.

«Строительство новой школы в Великих Луках — проект глобальный. Мы сможем приступить к его практической реализации в ближайшие два года. Задача на этот год — выбрать хорошее место и интересный проект», — заметил он.

Что касается предложенного ранее земельного участка в районе улиц Заслонова, Антонова и Сотово, то, по мнению заместителя губернатора, строительство школы здесь возможно только при условии комплексного освоения территории. «Просто строить школу в голом поле не хорошо. Нужно полностью делать транспортную инфраструктуру, тянуть инженерные сети. А это возможно только при комплексной застройке микрорайона», — подчеркнул Александр Кузнецов.

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