Депутат Госдумы провёл в псковском спорткомлексе «Спарта» мастер-класс по вольной борьбе

17:15, 13 февраля 2017, ПАИ

Сегодня в 16:00 в рамках рабочего визита членов комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Псковскую область в спортивном комплексе «Спарта» (Псков, Новосёлов, 30) депутат, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов провёл мастер-класс для псковских спортсменов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Таймазов поздравил участников встречи с тем, что у них есть такой зал для тренировок и поблагодарил за участие в его создании экс-депутата Псковского областного Собрания, директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и председатель Федераций греко-римской борьбы по СЗФО и в Псковской области Александра Гизбрехта. «Спасибо президенту федерации борьбы за этот зал. Это возможность стать олимпийским чемпионом», — добавил гость.

В свою очередь г-н Гизбрехт отметил, что зал греко-римской борьбы в Пскове он начинал создавать более 10 лет назад вместе с борцом Владимиром Ткаченко из Санкт-Петербурга

«Наша цель — вырастить из вас Чемпионов России и мира, но еще и сделать из вас бойцов, чтобы вы боролись в жизни и никогда не сдавались», — обратился он к слушателям.

После этого Артур Таймазов обсудил с участниками мастер-класса перспективы включения греко-римской борьбы в школьную программу, повышения зарплат заслуженным тренерам и улучшения материальной базы спорзалов, а также проблемы с отправкой юных спортсменов на соревнования в связи с предстоящим летом ужесточением правил перевозки детей [напомним, изначально эти правила должны были вступить в силу с 1 января 2017 года, они предусматривают серьёзное повышение требований по безопасности поездок, которые, по оценке представителей отрасли, заметно повысят транспортные расходы заказчиков, при этом эти требования не смогут выполнять большинство действующих перевозчиков — ПАИ]

Александр Гизбрехт высказал предположение, что на федеральном уровне будет принят ряд решений для урегулирования этой проблемы, в том числе по выделению дополнительных средств на проживание участников соревнований, так как перевозить детей можно только днём.

Также он высказал надежду на то, что общероссийская Федерация греко-римской борьбы в будущем сможет выделять больше средств на оборудование залов в регионах.