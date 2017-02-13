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Второй тур голосования за претендентов «Народное признание – 2016» завершён

Сегодня, 13 февраля, в 18:00 завершился второй тур  голосования за претендентов по получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». 

Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2016», которая состоится 17 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации  в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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