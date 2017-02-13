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Общество

Две псковички попросили главу города посодействовать в получении жилья

Сегодня, 13 февраля, глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Обеих псковичек, записавшихся на прием, интересовала возможность получения жилья, в том числе временного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Состав семьи у обеих заявительниц схожий: муж-инвалид и двое несовершеннолетних детей. Первая проживает вместе с родителями и семьей сестры, вторая семья не имеет постоянного места жительства, живет у родственников и знакомых.  Обе стоят в общегородской очереди на предоставление жилья.

По информации начальника жилищного отдела Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Валентины Ивановой, инвалиды имеют право на внеочередное получение жилья: «По этой очереди квартиры уже получили 32 семьи из 59, как правило, продвигается она на 3-4 семьи в год».  Вторая семья уже 18-я в этой очереди, а первой было также предложено воспользоваться правом мужа-инвалида.

Глава Пскова Иван Цецерский посоветовал заявительницам написать и заявления на предоставление временного жилья по договору коммерческого найма: «В период ожидания это позволит вашим семьям жить стабильно».

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